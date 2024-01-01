ضابطة إسرائيلية تكشف كواليس يوم سقوط الأسد.. "هذا ما فعلناه"

القدس المحتلة / سما /

تحدثت ضابط إسرائيلية في جيش الاحتلال عن تفاصيل ليلة سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وما تبعها من دخول قوات الاحتلال إلى الأراضي السورية.

وفي بودكاست بثه الجيش عبر منصاته الرسمية قبل أيام، قالت الرائد "م" وهي نائب قائد كتيبة التجميع والاستخبارات الميدانية 595 في سوريا ولبنان، إن عناصر الكتيبة رصدوا في الأيام التي سبقت سقوط النظام تحركات للجنود السوريين وعمليات إخلاء لمواقع تابعة للجيش السوري، إلى جانب احتكاكات بين الجنود السوريين والمعارضة حينها.

وأضافت أن الكتيبة تلقت ليلة 8 كانون الأول/ ديسمبر أوامر بالاستعداد السريع والدخول إلى الأراضي السورية، في أعقاب انهيار منظومة قوات النظام المخلوع، بهدف تثبيت السيطرة على مواقع اعتبرها جيش الاحتلال حاكمة ومنع استغلال الفراغ الأمني.

وأوضحت أن الاستعداد للعملية، التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "سهم باشان"، اكتمل خلال أقل من 24 ساعة.

وتابعت الضابط أن الكتيبة كانت تمتلك معرفة استخباراتية واسعة بالمنطقة السورية نتيجة سنوات من المراقبة وجمع المعلومات، وهو ما ساعدها على التحرك سريعاً مع القوات التي دخلت الأراضي السورية.

وقالت إنها دخلت بنفسها إلى سوريا خلال الأيام الأولى للعملية، وشاهدت من الأرض المواقع والأهداف التي كانت تراقبها سابقاً عبر شاشات المراقبة والطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن طبيعة عمل الكتيبة تغيرت بعد دخول قوات الاحتلال إلى الأراضي السورية، إذ لم يعد جمع المعلومات يقتصر على مراقبة ما يجري من الجانب الإسرائيلي للحدود، بل أصبح يشمل العمل من داخل الأراضي السورية وفي عمقها، بهدف بناء صورة استخباراتية أوسع وتوفير إنذارات مبكرة للقوات.