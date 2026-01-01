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كوشنر: استثمرنا فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة للتوصل إلى اتفاق مع حماس

الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر: استثمرنا فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة للتوصل إلى اتفاق مع حماس



القدس المحتلة / سما /

قال صهر الرئيس الأميركي ومبعوثه، جاريد كوشنر، إن واشنطن استثمرت واستغلّت فشل العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة، للضغط من أجل التوصل لاتفاق مع الحركة، فيما هاجمه الليكود الحزب الذي يقوده بنيامين نتنياهو، من دون ذِكر اسمه صراحة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوشنر في مقابلة مع قناة "كلاش ريبورت" الإخبارية، والتي تناول خلالها فشل الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، والضغط الأميركي على تل أبيب، ونتائج هذه الخطوة على الأرض.

وانتقد كوشنر بشدة العدوان الفاشل في قطر، وقال إن "إسرائيلنفّذت الهجوم في الدوحة، وكان ذلك أمرا فظيعا".

وأكّد أن العملية لم تحقق أهدافها، مضيفا: "لقد كانت عملية عسكرية فاشلة، وأدت إلى عزلة إسرائيل دوليا".

ولفت كوشنر أن الإدارة الأميركية رصدت "ضعف إسرائيل السياسي" حينها، واستغلته للدفع نحو اتفاق، مضيفا: "استخدمنا هذا الوضع للضغط عليهم للتوصل إلى اتفاق".

وأقرّ بأن القيادة الإسرائيلية لم تكن مرتاحة لذلك حينها، وأنهم "في ذلك الوقت، شعروا بشيء من الانزعاج مما كنا نضغط عليهم لفعله".

ورأى كوشنر أن الخطوة أثبتت في النهاية أنها مكسب لجميع الأطراف، وأنه "في نهاية المطاف، تبيّن أنها خطوة رائعة بالنسبة لهم (لإسرائيل)، وهم اليوم سعداء للغاية بها"، مضيفا أن الاتفاق أفاد الشعب الفلسطيني كذلك، إذ "كانت خطوة رائعة لسكان غزة أيضا"، علما بأن عمليات القتل الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقّف منذ العدوان على الدوحة.

وقال الليكود في بيان، إن "قرار رئيس الحكومة، بإدخال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة، ومهاجمة قادة حماس في قطر، إلى جانب الضغط الكبير الذي مارسه الرئيس ترامب، هو ما دفع حماس إلى التخلي عن مطالبها، والموافقة على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة".

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