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واشنطن تنبه مواطنيها في الإمارات إلى ضرورة الحذر قرب المواقع اليهودية والإسرائيلية

الإثنين 14 سبتمبر 2026 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تنبه مواطنيها في الإمارات إلى ضرورة الحذر قرب المواقع اليهودية والإسرائيلية



وكالات /سما/

دعت السفارة الأميركية في دولة الإمارات العربية المتحدة المواطنين الأميركيين الموجودين في البلاد إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة عند التواجد في مواقع مرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك دور العبادة.

وفي تحذير أمني رسمي أصدرته السفارة بالتزامن مع الأعياد، حثّت البعثة الدبلوماسية الأميركية مواطنيها على تعزيز الوعي بالمحيط واتخاذ إجراءات أمنية شخصية إضافية، خصوصًا في المناطق التي تضم مواقع دينية يهودية أو تجمعات مرتبطة بالجالية الإسرائيلية.

وأكدت السفارة ضرورة البقاء في حالة يقظة، والحفاظ على مستوى مرتفع من الوعي الأمني، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية السلامة الشخصية.

ويأتي التحذير في إطار إرشادات أمنية موجهة للمواطنين الأميركيين خلال فترة الأعياد، وسط دعوة واضحة إلى توخي مزيد من الحذر عند زيارة المواقع الدينية والمجتمعية المرتبطة باليهود والإسرائيليين داخل الإمارات.

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