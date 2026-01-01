إسرائيل يزعم استهداف مهندسين في حماس خلال هجوم جوي على غزة

غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته نفذت غارة دقيقة في منطقة مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد اثنين من عناصر «حماس» العاملين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري للحركة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن محمود حسن علي أبو ندى وعبد الرحيم أحمد خليل حوار كانا ناشطين في تطوير وتصنيع وسائل قتالية، إضافة إلى العمل على استعادة القدرات العسكرية للحركة والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والإسرائيليين.

وقال الجيش إن العملية استهدفت ما وصفه بـ«تهديد فوري» لقواته، مشيراً إلى استخدام أسلحة دقيقة ومراقبة جوية للحد من إصابة المدنيين.

وأضاف أن قواته تواصل انتشارها في قطاع غزة وفق ترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها ستواصل استهداف أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية أو تخزين وتصنيع الأسلحة.