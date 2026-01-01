  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل يزعم استهداف مهندسين في حماس خلال هجوم جوي على غزة

الإثنين 14 سبتمبر 2026 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل يزعم استهداف مهندسين في حماس خلال هجوم جوي على غزة



غزة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته نفذت غارة دقيقة في منطقة مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد اثنين من عناصر «حماس» العاملين في منظومة الهندسة التابعة للجناح العسكري للحركة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن محمود حسن علي أبو ندى وعبد الرحيم أحمد خليل حوار كانا ناشطين في تطوير وتصنيع وسائل قتالية، إضافة إلى العمل على استعادة القدرات العسكرية للحركة والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والإسرائيليين.

وقال الجيش إن العملية استهدفت ما وصفه بـ«تهديد فوري» لقواته، مشيراً إلى استخدام أسلحة دقيقة ومراقبة جوية للحد من إصابة المدنيين.

وأضاف أن قواته تواصل انتشارها في قطاع غزة وفق ترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها ستواصل استهداف أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية أو تخزين وتصنيع الأسلحة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية : مروان البرغوثي يطرح مبادرة جديدة للذهاب للانتخابات التشريعية تضم فتح والتيار الاصلاحي بقيادة دحلان

فيلم أضرار جانبية ..حين يختار الذكاء الاصطناعي الاسرائيلي الضحايا من الفلسطينيين..

مجدداً..يديعوت : الإمارات ورطت نتنياهو في ردها حول تحذير رئيسها لنتنياهو من هجوم اكتوبر ..

الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف غزة ويغلق المعابر بذريعة الأعياد العبرية

"سنبقى من أجل النفط".. ترامب يكشف أخطر سيناريو أمريكي تجاه إيران

الانتخابات الاسرائيلية: استطلاعات متضاربة وكتلة المعارضة تتقدم ..

حرب الانتخابات : جيش الاحتلال يستعد لتصعيد في الضفة واحتلال مخيمات جديدة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: الحوثيون يغيّرون قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.. والسعودية أمام معضلة مصيرية

"سنبقى من أجل النفط".. ترامب يكشف أخطر سيناريو أمريكي تجاه إيران

مصادر فلسطينية : مروان البرغوثي يطرح مبادرة جديدة للذهاب للانتخابات التشريعية تضم فتح والتيار الاصلاحي بقيادة دحلان

حرب الانتخابات : جيش الاحتلال يستعد لتصعيد في الضفة واحتلال مخيمات جديدة

تقرير إسرائيلي صادم: إرهاب المستوطنين يهدد بزعزعة حكم إسرائيل ويدفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار