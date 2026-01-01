هآرتس: الحوثيون يغيّرون قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.. والسعودية أمام معضلة مصيرية

القدس المحتلة/سما/

تواجه السعودية تحديات متزايدة في التعامل مع الحوثيين، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وتراجع الانخراط الأميركي المباشر في مواجهة الجماعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من تعزيز موقعهم كقوة إقليمية مؤثرة، مستفيدين من قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وفرض أنفسهم طرفًا لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات أمنية وسياسية تخص المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تجد السعودية نفسها أمام معادلة معقدة؛ فمن جهة، لا ترغب الرياض في العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع الحوثيين وما قد يترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية، ومن جهة أخرى، يصعب عليها تجاهل تنامي قدرات الجماعة والتهديد الذي تمثله للمصالح السعودية والمنشآت الحيوية وطرق التجارة.

ويرى التقرير أن تراجع الحضور الأميركي المباشر يضع السعودية أمام مسؤولية أكبر في التعامل مع التهديدات القادمة من اليمن، بعدما كانت الرياض تراهن بدرجة كبيرة على الدعم الأميركي في مواجهة المخاطر الإقليمية.

كما يشير إلى أن أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات تتجاوز الحدود اليمنية، خصوصا في ظل أهمية البحر الأحمر بالنسبة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتخلص هآرتس إلى أن السعودية قد تضطر إلى الموازنة بين خيارين صعبين: التصعيد العسكري لمواجهة الحوثيين، أو البحث عن ترتيبات سياسية وأمنية تسمح بالتعامل مع الجماعة باعتبارها قوة إقليمية بات من الصعب تجاوزها.