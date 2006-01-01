الشباب يستكمل تحركاته في سوق الانتقالات.. ماتياس وخضري وهوساوي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الشباب، في الساعات الأخيرة من فترة التسجيل الصيفية، استكمال تحركاته على الساحة الانتقالية بضم ثلاثة لاعبين جدد، في تحرك يهدف إلى تعزيز قائمته قبل إغلاق نافذة الميركاتو الصيفية في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

تعاقد فريق العاصمة مع المجنح البرازيلي ريكاردو ماتياس، مواليد 2006، بصيغة الإعارة لمدة عام قادم من نادي الأهلي. خاض ماتياس الموسم الماضي 6 مباريات تحت قميص الأهلي بإجمالي 87 دقيقة، وزعت على 3 مشاركات في الدوري السعودي و3 أخرى في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه لم يسجل أهدافًا بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

يتمتع ماتياس بخبرة دولية ملحوظة بعد تتويجه مع منتخب البرازيل للشباب ببطولة أميركا الجنوبية في فبراير/شباط الماضي، حيث ساهم في فوز الفريق البرازيلي على نظيره الأرجنتيني في النهائي. قبل انضمامه للأهلي في يناير/كانون الثاني الماضي، تدرج اللاعب في فئات إنترناسيونال البرازيلي وشارك مع الفريق الأول في 35 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

يأمل الشباب أن تمنح الإعارة ماتياس فرصة أكبر للحصول على وقت لعب منتظم، بما يعود بالفائدة على تطوره كلاعب في الدوري السعودي.

وفي التحرك الثاني، ضم الشباب الظهير الأيسر عبد الله هوساوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من نادي النجمة. يتمتع هوساوي بحضور منتظم في المواسم الأخيرة، إذ خاض 26 مباراة مع النجمة في الموسم الماضي بإجمالي 2012 دقيقة لعب.

أما التحرك الثالث فتمثل في تعاقد الشباب مع المهاجم مراد خضري قادمًا من فريق الوحدة بعقد دائم يمتد لعامين قادمين، مما يعكس ثقة النادي باللاعب وقدراته الهجومية.

على الصعيد الآخر، شهدت قائمة الشباب بعض الرحيل؛ حيث وافقت إدارة النادي على إعارة مبارك الراجح إلى نادي النجمة حتى نهاية الموسم الجاري. كما أنهت الإدارة ارتباطها بالظهير الأيسر هشام آل دبيس بعد توقيع مخالصة مالية معه.

تزامنت جميع هذه التحركات مع اليوم الأخير من نافذة التسجيل الصيفية، حيث تسابقت الأندية السعودية منذ أسابيع لحسم انتقالاتها قبل إغلاق الباب رسميًا في منتصف هذا اليوم.

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