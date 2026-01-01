ألونسو: خسارة الديربي أمام آرسنال مؤلمة جداً

وكالات /سما/

لندن/سما- عبّر مدرب تشيلسي الإسباني تشابي ألونسو عن شعوره بالألم من خسارة فريقه أمام ضيفه آرسنال بنتيجة 2-1 في ديربي لندن، الأحد، بالمرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلق تشيلسي بقوة في اللقاء عندما سجّل مورغان روجرز هدفاً مبكراً في الدقيقة الثانية، لكن آرسنال ردّ بسرعة حيث أحرز كاي هافرتز هدف التعادل في الدقيقة 25، قبل أن يضيف مارتين أوديغارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 50.

بهذا الانتصار، حافظ آرسنال على انطلاقته المثالية برصيد 9 نقاط كاملة، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يملك الرصيد ذاته. وتوقف رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع بعد أن عاني خسارته الأولى في البطولة.

قال ألونسو لشبكة "سكاي سبورتس" معقّباً على المباراة: "الخسارة مؤلمة. إنها مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالتقلبات. أتيحت لنا فرص لهز الشباك، خاصة في الشوط الأول. لا أحد يرضى بالخسارة".

أضاف المدرب الإسباني أن فريقه عانى من فترة صعبة بعد تسجيل الهدف الأول: "بعد تسجيلنا الهدف، اضطررنا للدفاع بشكل مفرط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وكنا نعاني بعض الشيء لاستعادة السيطرة. ثم تحسنت الأمور قليلاً".

وبيّن ألونسو أنه رغم جودة الأداء، كان هناك نقاط يجب تحسينها: "كانت مباراة مليئة بالندية والحماس. كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الهدف الثاني الذي استقبلناه مبكراً. بذل اللاعبون كل ما في وسعهم، وحاولوا بكل الطرق".

وشدّد مدرب تشيلسي الذي يقضي موسمه الأول مع الفريق على أهمية التحسن المستمر: "الأمر يتعلق بالاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمنافسة بأفضل طريقة ممكنة. يجب السيطرة على التفوق العددي على الجانب الأيمن. هذه هي طبيعة اللعبة. سنواصل المشوار. هذه هي المباراة الثالثة، وستكون رحلة طويلة وشاقة".

بخصوص أسلوب فريقه في الكرات الثابتة والركنيات، أوضح ألونسو: "نتخذ القرارات، ونبادر بالهجوم. نريد أن نتحلى بالفاعلية المطلوبة في الكرات الثابتة، وأحياناً نضغط عالياً أو بشكل منخفض. أعتقد أن هذا ما نحتاجه للمنافسة في جميع المراحل".

وأشار ألونسو إلى الدروس المستفادة من المباراة: "تعلمت الكثير عن اللعبة، وعن أنفسنا، وعن أدائنا، وعن بداياتنا. اللاعبون لديهم هذه الروح، وهذه الرغبة في تقديم أداء أفضل مباراة تلو الأخرى. حتى الآن أنا سعيد. نريد الفوز بالمباريات، هذا هو هدفنا الأسمى".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بنقص في خط الوسط، أفاد ألونسو: "يجب التعامل مع الإصابات، الفريق يفتقد لاعباً مصاباً. اللاعبون الذين كانوا معنا بذلوا قصارى جهدهم وقدموا كل ما في وسعهم".

يذكر أن تشيلسي بدأ موسمه الحالي برباعية في الفوز 3-2 على فولهام، قبل أن يتغلب 4-3 على برايتون في المرحلة الثانية، قبل خسارته في ديربي لندن.

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