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الصحة العالمية: توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الوقود وقطع الغيار

الأحد 13 سبتمبر 2026 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: توقف عدد من المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الوقود وقطع الغيار



غزة /سما/

حذرت منظمة الصحة العالمية والصحة في غزة، بشكل متكرر من أزمة كهرباء ونقص حاد في الوقود، وزيوت المولدات، وقطع الغيار.

وسيؤدي هذا النقص يهدد بتوقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمرافق الحيوية نتيجة القيود المستمرة على الإمدادات، لكن لا يوجد قرار من المنظمة بوقف الإمداد بل مناشدات مستمرة لإدخاله.

وأوضحت الصحة في غزة، أن ما سمح بإدخاله من كميات محدودة من الزيوت خلال الفترة الماضية هي ضمن كميات إسعافية لا تلبي إجراءات التشغيل والمتابعات الفنية المطلوبة.

 

وبينت أن عديد المولدات الكهربائية في المستشفيات بحاجة عاجلة إلى تغيير الزيوت، وأن التأخير في ذلك يعرضها إلى تعقيدات فنية وميكانيكية قد تؤدي إلى توقفها. وذكرت أن الاحتياج الشهري من زيوت المولدات الكهربائية يصل 2500 لتر.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية. ولفتت إلى أن ما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة في ظروف فنية وميكانيكية صعبة لا تستطيع تغطية احتياج الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

 

وطالبت الصحة كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإدخال المتطلبات الطارئة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية.

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