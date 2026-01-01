الانتخابات الاسرائيلية: استطلاعات متضاربة وكتلة المعارضة تتقدم ..

القدس المحتلة/سما/

أغلقت قوائم المرشحين للكنيست الـ26، وسط صورة سياسية منقسمة أظهرتها خمسة استطلاعات للرأي. وتصدر حزب «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت أربعة استطلاعات، فيما حل الليكود أولاً بفارق كبير في استطلاع "i24NEWS".

وتجاوز عوفر فينتر نسبة الحسم في جميع الاستطلاعات، بينما لم ينجح يواز هندل ورون زليخا في ذلك سوى وفق استطلاع Kan News.

أما خريطة الكتل، فلا تزال غير محسومة؛ إذ أظهرت استطلاعات تعادلاً، فيما حافظت كتلة المعارضة الصهيونية على تقدمها في أخرى، مقابل تعزيز كتلة نتنياهو قوتها في استطلاع i24NEWS.

الليكود يتصدر بـ27 مقعدا في استطلاع i24NEWS

وأظهر استطلاع i24NEWS وDirect Poll S تصدر الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ27 مقعدًا، يليه «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت بـ22 مقعدًا، و«معًا» بزعامة نفتالي بينيت بـ10 مقاعد.

وحصل الديمقراطيون على 9 مقاعد، و«يهودية التوراة الموحدة» و«عوتسما يهوديت» على 8 لكل منهما، فيما نالت «إسرائيل بيتنا» وشاس والقائمة المشتركة 7 مقاعد لكل منها..

قناة 13: التعادل 53-53

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة News 13 صورةً مختلفةً تماماً: حصل حزب آيزنكوت على 22 مقعداً، بينما تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى 19 مقعداً. وحصل بينيت على 13 مقعداً، وشاس على 7 مقاعد، وعوفر وينتر على 4 مقاعد. وحصل هيندل وزليخا على 3.2% من الأصوات، وبقيا دون بلوغ نسبة الحسم الدخول إلى الكنيست.

تُظهر خريطة الكتل مساواة تامة: 53 مقعداً لكتلة نتنياهو و53 مقعداً لكتلة المعارضة ، بينما تشغل الأحزاب العربية المقاعد الـ 14 المتبقية

استطلاع قناة كان : تعادل بين كتلتي آيزنكوت ونتنياهو

أظهر أول استطلاع لقناة كان الإسرائيلية بعد إغلاق القوائم تقدم حزب «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت إلى 24 مقعدًا، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، و12 لحزب بينيت.

وحصل الديمقراطيون على 9 مقاعد، و«يهودية التوراة الموحدة» على 8، فيما نالت «عوتسما يهوديت» و«إسرائيل بيتنا» وشاس 7 مقاعد لكل منها. كما تجاوز حزب هندل وزليخا نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد.

استطلاع القناة 12: ياشار! يتصدر بـ25 مقعدا ووينتر يتقدم

أظهر استطلاع القناة 12 تصدر حزب «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت بـ25 مقعدًا، مقابل 21 لليكود، و13 لحزب بينيت. وحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» على 9، فيما نالت «يهودية التوراة الموحدة» 8 مقاعد.

وحصلت القائمة العربية المشتركة وشاس على 7 مقاعد لكل منهما، بينما نالت «الصهيونية الدينية 5 مقاعد، وارتفع حزب «شعب إسرائيل» بزعامة عوفر وينتر إلى 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد للموحدة.

وفي خريطة الكتل، تحصل المعارضة على 57 مقعدا، مقابل 52 للائتلاف الحالي مع وينتر، و11 للأحزاب العربية.

وبحسب خريطة الكتل، تتساوى كتلة آيزنكوت وكتلة نتنياهو عند 52 مقعدا لكل منهما، مقابل 12 للأحزاب العربية و4 لهندل وزليخا.

وبحسب توزيع الكتل، تحصل كتلة نتنياهو مع حزب عوفر وينتر على 60 مقعدا، مقابل 48 للمعارضة الصهيونية و12 للأحزاب العربية.

استطلاع معاريف: آيزنكوت يتصدر والليكود عند 19 مقعدا

أظهر استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية تقدم حزب «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت بـ25 مقعدا، مقابل 19 لليكود و14 لحزب نفتالي بينيت.

وحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، وإسرائيل بيتنا على 9، فيما تراوحت نتائج بقية الأحزاب بين 4 و8 مقاعد. ولم يتجاوز تحالف هندل وزليخا نسبة الحسم.

وبحسب خريطة الكتل، تحصل كتلة نتنياهو مع وينتر على 50 مقعدًا، مقابل 58 للمعارضة و12 للأحزاب العربية.

متوسط خمسة استطلاعات: آيزنكوت يتقدم والكتلتان متقاربتان

عند احتساب متوسط الاستطلاعات الخمسة، يحافظ «ياشار!» على الصدارة بـ23.6 مقعدًا، يليه الليكود بـ21.4، ثم حزب بينيت بـ12.4. ويأتي الديمقراطيون بـ9.4 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» بـ8 مقاعد.

وتشير النتائج إلى تقارب واضح بين الكتل، مع استمرار «ياشار!» في صدارة المشهد الانتخابي.

تعادل شبه تام بين كتلتي نتنياهو والمعارضة

أظهر متوسط استطلاعات الرأي الخمسة تقاربًا شبه كامل بين الكتلتين، إذ تحصل كتلة نتنياهو، مع عوفر وينتر، على 53.4 مقعدًا مقابل 53.6 للمعارضة، فيما تنال الأحزاب العربية 12.2 مقعدًا.

وفي حال انضمام هندل وزليخا إلى المعارضة بعد تجاوز نسبة الحسم، يرتفع متوسطها إلى 54.4 مقعدًا.