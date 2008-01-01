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صحة غزة : نقص زيوت المولدات يهدد مشافي بالخروج عن الخدمة

الأحد 13 سبتمبر 2026 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : نقص زيوت المولدات يهدد مشافي بالخروج عن الخدمة



غزة /سما:

حذر المهندس مازن العرايشي مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات، مؤكداً أنها تُفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياج اليومي من الكهرباء.

وقال العرايشي إن "ما سُمح بإدخاله من كميات محدودة من الزيوت خلال الفترة الماضية هي ضمن كميات إسعافية لا تُلبي إجراءات التشغيل والمتابعات الفنية المطلوبة".

وأوضح أن "عديد المولدات الكهربائية في المستشفيات بحاجة عاجلة إلى تغيير الزيوت، والتأخير في ذلك يعرضها إلى تعقيدات فنية وميكانيكية قد تؤدي إلى توقفها".

وبيّن العرايشي أن "الاحتياج الشهري من زيوت المولدات الكهربائية يصل إلى 2500 لتر"، لافتاً إلى أن "الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية".

وأضاف: "ما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة في ظروف فنية وميكانيكية صعبة ولا تستطيع تغطية احتياج الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة".

وطالب المهندس مازن العرايشي كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال المتطلبات الطارئة من زيوت وقطع غيار، لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى.

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