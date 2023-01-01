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مجدداً..يديعوت : الإمارات ورطت نتنياهو في ردها حول تحذير رئيسها لنتنياهو من هجوم اكتوبر ..

الأحد 13 سبتمبر 2026 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدداً..يديعوت : الإمارات ورطت نتنياهو في ردها حول تحذير رئيسها لنتنياهو من هجوم اكتوبر ..



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرد الإماراتي على الجدل الدائر بشأن مزاعم توجيه تحذير مسبق لإسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جاء بصيغة دبلوماسية، في ظل حساسية القضية وتداعياتها على الساحة السياسية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقديرات وصفت الرد الإماراتي بأنه اتسم بالحذر، مشيرة إلى أن أبوظبي التي تحسب الأمور بدقة لم ترغب في الانخراط في الخلافات الداخلية الإسرائيلية. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الإمارات لم تلجأ إلى نفي قاطع للمزاعم المتداولة بشأن نقل تحذيرات مسبقة، واختارت بدلاً من ذلك صيغة دبلوماسية في التعاطي مع القضية.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "زمان إسرائيل" أن الإمارات، بصفتها دولة ذات ثقل إقليمي ومؤسسات فاعلة، فضّلت التعامل مع القضية بطريقة لا تضعها في قلب السجال السياسي الإسرائيلي. وأضاف الموقع أن الرد الإماراتي فُهم لدى بعض الأوساط الإسرائيلية على أنه لا يتضمن نفياً مباشراً لما نشرته صحيفة "هآرتس" بشأن وجود تحذير سابق للهجوم.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن هذا الموقف جاء رغم ضغوط قيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارسها لدفع الإمارات إلى إصدار نفي واضح للادعاءات المتداولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل حول الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر، وما إذا كانت جهات إسرائيلية تلقت معلومات أو تحذيرات مسبقة بشأنه قبل وقوعه.

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