الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنًا، بينهم طفلان، وسط انتشار عسكري مكثف، تركز بشكل رئيسي في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، ونفذت مداهمات لعدد من المنازل، كما توغلت في قرية زبوبا المجاورة، حيث خلّفت أضرارًا مادية وأعمال تخريب في أحد المنازل عقب تفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى الرازي في مدينة جنين، بالتزامن مع انتشار آلياتها العسكرية في المنطقة، فيما أظهرت مشاهد ميدانية تمركز جنود الاحتلال على أسطح منازل خلال اقتحامهم قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة.

وشملت حملة الاعتقالات في محافظة جنين كلاً من هشام أبو غالي، وعلي رامي الدربي، وأحمد السيد، ورفو أبو شملة، وعدي باسم قبها من مدينة جنين، إضافة إلى صالح أحمد نجيب عمور من قرية رمانة، وجواد محمد سامي عليات من دير أبو ضعيف، ونديم أبو الرب من قرية جلبون.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المدينة واعتقلت المواطن أسامة علي بني عودة (47 عامًا) من منزله، كما توغلت في وسط مدينة رام الله ونشرت جنودها في عدد من أحيائها ومناطقها.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال منطقة نابلس الجديدة ومخيم العين للاجئين غرب المدينة، كما اقتحمت قرية مادما جنوبًا وبلدة بيت فوريك شرق المحافظة، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين ماجد ماهر عبد الفتاح (15 عامًا) وأحمد محمود شوكة (14 عامًا) بعد اقتحام منزليهما في منطقة شارع الصف بالمدينة. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدات العبيدية وزعترة والشواورة ودار صلاح شرق بيت لحم، دون تسجيل حالات اعتقال.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرقي المدينة، في إطار حملات المداهمة والاقتحام المتواصلة التي تنفذها بشكل شبه يومي في أنحاء الضفة الغربية.

وفي الخليل، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض منع التجول في حارة جابر، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم بحجة تأمين الاحتفالات بالأعياد اليهودية، الأمر الذي تسبب في شلل جزئي للحياة اليومية في المنطقة.

وتأتي هذه العمليات ضمن تصعيد مستمر تشهده الضفة الغربية، يتضمن اقتحامات متكررة واعتقالات وتحقيقات ميدانية وإجراءات تضييقية بحق المواطنين. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت قوات الاحتلال نحو 3600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026 وحتى 25 يوليو/تموز الماضي، إلى جانب تنفيذ آلاف عمليات التحقيق الميداني.