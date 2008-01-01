شهيدان في قصف مركبة غرب مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأحد، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، مسجلةً 11 خرقًا جديدًا للاتفاق الموقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي نصّ على إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات الميدانية التي تشهدها مناطق عدة في قطاع غزة، رغم التزام الفصائل الفلسطينية ببنود وقف إطلاق النار.

وفي أحدث هذه الخروقات، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح صباح اليوم إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية مُسيّرة مركبة مدنية قرب منطقة "كيرفور" في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت مركبة في حي تل الهوا، فيما أعلنت طواقم الإسعاف والطوارئ تسجيل عدة إصابات، بينها حالات وُصفت بالخطيرة والحرجة.

وفي سياق متصل، أفاد سكان محليون بأن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم مناطق شمال غربي مدينة رفح، إضافة إلى منطقة "شارع الطينة" جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما شهدت ساعات الفجر والصباح إطلاق نار مكثفًا من قبل قوات الاحتلال، تزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في تصعيد ميداني متزامن امتد إلى محاور متعددة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.