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السويديون ينتخبون برلمانا جديدا اليوم ..

الأحد 13 سبتمبر 2026 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السويديون ينتخبون برلمانا جديدا اليوم ..



وكالات /سما/

يتوجه الناخبون في السويد اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون متقاربا للغاية.

 

ويسعى رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون للاحتفاظ بالسلطة باعتماد محتمل على اليمين المتطرف. ويواجه منافسة رئيسية من سلفه في المنصب، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون.

ويقود كريسترسون حاليا حكومة أقلية تضم حزبه المعتدلون من تيار يمين الوسط، والحزب المسيحي الديمقراطي، والليبراليين.

ويحظى الائتلاف بدعم حزب ديمقراطيي السويد المنتمي إلى اليمين المتطرف، وقد لمح كريسترسون إلى أنه قد يشكل ائتلافا مع الحزب عقب تصويت اليوم الأحد، وهو ما سيمثل المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب اليميني المتطرف إلى الحكومة.

وحققت الأحزاب الشعبوية اليمينية مكاسب كبيرة في جميع أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة وسط استياء متزايد من الهجرة، كما ظهر مؤخرا في الفوز الساحق لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولايات رئيسية نهاية الأسبوع الماضي.

ويحق لثمانية ملايين شخص التصويت في السويد التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها بين الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) والساعة 8 مساء.

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