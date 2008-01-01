احتفالاً بعيد رأس السنة العبرية ..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ سما/

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس.

وكانت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، قد دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى، وفرض طقوس جديدة داخله، بحجة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لإغلاق الطرق وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما يفاقم معاناتهم اليومية، ويعمّق القيود المفروضة على حرية العبادة والتنقل، في وقت تُمنح فيه التسهيلات للمستوطنين، فيما يُحاصر المواطنون داخل مدنهم وقراهم وبلداتهم.