صلاح يحقق رقمًا قياسيًا في طرابزون.. 4 أهداف في 3 مباريات

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- حقق النجم المصري محمد صلاح أول رقم قياسي في الدوري التركي منذ انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور، عندما سجل هدفه الرابع في مباراة الأحد أمام فريق غنتشليربيرليجي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

أحرز صلاح البالغ 34 عامًا الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء عند الدقيقة 14، نفذها بدقة في الزاوية اليسرى للمرمى. وساهم أيضًا في الهدف الرابع بتمريرة حاسمة إلى زميله إرنست موتشي الذي سجل عند الدقيقة 59.

بات صلاح أول لاعب أجنبي منذ موسم 2000-2001 يحقق إنجازًا من هذا النوع، إذ سجل 4 أهداف في أول 3 مباريات يشارك فيها بصفة أساسية مع طرابزون سبور، حسبما أفادت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.

جاء تألق صلاح في السياق العام لانتصار فريقه الساحق على الضيف بنتيجة 5-0، في أول مباراة لطرابزون بعد رحيل المدرب فاتح تيكا وتعيين حسين غيمسير مدربًا مؤقتًا.

رفع صلاح رصيده إلى 4 أهداف وتمريرة واحدة (5 مساهمات تهديفية) منذ انضمامه للفريق التركي في فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

بفضل هذا الانتصار، وصل طرابزون سبور إلى 7 نقاط واحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري التركي للموسم الحالي.

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