الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف غزة ويغلق المعابر بذريعة الأعياد العبرية

غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ340 على التوالي، وسط سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت الانتهاكات الإسرائيلية عن استشهاد مواطنين، بينهما سيدة حامل، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

واستشهد المواطن هلال محمود أبو طه متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة القبة بمدينة خان يونس قبل يومين.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة الحامل إيمان شلوف وجنينها أيوب متأثرين بإصابتها برصاص قوات الاحتلال قبل ثلاثة أيام في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس.

وفي تطور آخر، قصفت قوات الاحتلال سطح منزل في حي الصبرة بمدينة غزة بصاروخ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما أُصيب تسعة مواطنين جراء قصف استهدف منطقة غربي خان يونس.

وفجر اليوم، أُصيب ثلاثة مواطنين في مناطق متفرقة قرب ما يُعرف بالخط الأصفر في خان يونس وبيت لاهيا، بينما فتحت مروحيات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض خلال يوم السبت، بينهم ثمانية شهداء من منطقتي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، وخمسة شهداء من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الجثامين التي تم انتشالها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو عام إلى 650 جثماناً.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة المعابر بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت اليوم الأحد معبري رفح وكرم أبو سالم، مرجعة القرار إلى عطلة رأس السنة العبرية.

إحصائيات الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 10 شهداء و56 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1369 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 4627 إصابة، في حين وصل إجمالي حالات انتشال الضحايا إلى 831 حالة.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.