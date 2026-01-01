الشرطة الاسرائيلية : العثور على 3 جثث داخل سيارة محترقة قرب باقة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عن العثور على 3 جثث لرجال داخل سيارة اشتعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة بين بلدتي باقة الغربية وجت داخل أراضي عام 48.

وأوضحت الشرطة أن هويات الضحايا، الذين عُثر عليهم في المقعد الخلفي للمركبة، لم تُحدد بعد، وترجح التقديرات الأولى أن الخلفية جنائية.

ودفعت الشرطة بقوات كبيرة إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات، إلى جانب إشراك مروحية لتمشيط المنطقة، دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن.

وأكدت طواقم "نجمة داوود الحمراء" أن الفرق الطبية أعلنت وفاة الأشخاص الثلاثة في المكان فور انتهاء عمليات إطفاء الحريق.

وفي النقب، أصيبت شابة (18 عاماً) بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار، ونُقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث قدمت لها الطواقم الطبية العلاج الأولية قرب مفرق "عيدان هنيغف" على الطريق السريع 40 وهي في حالة صحية غير مستقرة.

كما شهدت بلدات أخرى حوادث عنف؛ إذ أصيب رجل (40 عاماً) بجروح خطيرة وآخر (30 عاماً) بجروح طفيفة إثر إطلاق نار في أم الفحم ونُقلا إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

وفي حادثين آخرين، أصيب فتى (14 عاماً) بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في كفر كنّا، وأصيب فتى (16 عاماً) بجروح خطيرة في حادثة إطلاق نار ببلدة جلجولية.