حيفا : إخلاء مجمع تجاري في يركا إثر حريق كبير

حيفا/ سما/

تمكنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، مساء السبت، من السيطرة على حريق اندلع في منطقة مفتوحة خلف مجمع "بيغ فاشن" في بلدة يركا في الجليل الغربي، وانتشر بفعل الرياح القوية باتجاه مبانٍ سكنية قريبة.

وأدى الحريق إلى إخلاء مركز التسوق في البلدة، دون تسجيل إصابات، فيما أعيد فتح الطرق التي أغلقت بسبب الحريق أمام حركة المرور، وعادت الحركة إلى طبيعتها.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ إن بلاغات وردت إلى مركز الطوارئ حول تصاعد دخان أسود كثيف من منطقة مفتوحة خلف مجمع "بيغ فاشن" في يركا.

وأضافت أنه لدى وصول طواقم الإطفاء الأولى إلى المكان، جرى رصد حريق ذي حرارة ودخان مرتفعين، ومع اشتداد الرياح بدأ الحريق بالانتشار باتجاه مبانٍ سكنية مجاورة.

وأشارت الهيئة إلى أن طواقم عديدة من محطة زفولون عملت على عزل بؤرة الحريق ومنع انتشار النيران باتجاه المنازل، فيما جرى استدعاء طواقم إضافية، بينها مركبات مزودة بكميات كبيرة من المياه، لتنفيذ عمليات الإخماد وحماية المباني إلى حين السيطرة الكاملة على الحريق.

وأكدت أن ملابسات اندلاع الحريق ما زالت قيد التحقيق، على أن يتم نشر تحديثات إضافية وفقا لتطورات الوضع في الميدان.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها تعمل قرب يركا بالتعاون مع طواقم الطوارئ والإنقاذ للسيطرة على الحريق ومنع تعرض الجمهور للخطر، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

وأضافت أنه بسبب الدخان الكثيف في المنطقة، بدأ إخلاء مركز تجاري في البلدة، فيما انتشرت قوات من محطة شرطة الجليل الغربي وحرس الحدود في موقع الحريق والطرق المحيطة، للمساعدة في عمليات الإخلاء وتنظيم حركة المرور.

ودعت الشرطة الجمهور إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن والطوارئ العاملة في المكان، وتجنب الوصول إلى منطقة الحريق.