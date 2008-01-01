رام الله : الاحتلال يقتحم قرية المغير ويجرف أراضي في محيطها

رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أبو عليا أن جرافات الاحتلال باشرت بتجريف أراضي المواطنين في المنطقتين الشرقية والغربية من القرية، وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المستوطنين خلال هجومهم على القرية.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.