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"غزو دمشق".. إسرائيل تكشف عن خطط لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا

السبت 12 سبتمبر 2026 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غزو دمشق".. إسرائيل تكشف عن خطط لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا



القدس المحتلة/سما/

كشفت تسريبات نقلها موقع "واللا" الإسرائيلي عن توجهات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في سوريا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد الحديث عن طرح فكرة "غزو دمشق" خلال مناقشات عسكرية رفيعة المستوى.

وبحسب الموقع، أكد مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القيادة العسكرية ترى ضرورة توسيع عملياتها داخل الأراضي السورية لتشمل القرى والمناطق الواقعة بين خطوط التماس، بهدف إحباط ما تصفه إسرائيل بـ"التهديدات المحتملة" قبل وصولها إلى حدودها.

وأوضح المصدر أن التوغل في عمق الأراضي السورية يهدف إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية والعسكرية لرصد أي تحركات تعتبرها تل أبيب معادية، والتعامل معها بشكل استباقي.

وفي تطور لافت، نقل الموقع عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن العمليات العسكرية في سوريا تتواصل بوتيرة مكثفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الجنود أبدوا رغبة في التقدم نحو العاصمة دمشق. وأضاف أن فكرة "غزو دمشق" طُرحت أيضًا خلال زيارة أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة قبل نحو أسبوعين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات التوغل داخل الأراضي السورية، خصوصًا في المناطق الجنوبية، وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن تداعيات هذه التحركات.

في المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن بعض الممارسات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة وثقت حالات توغل ومداهمات واحتجاز لمدنيين خلال الفترة الماضية.

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