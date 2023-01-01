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الصحة : 10 شهداء و56 اصابة خلال 48 ساعة في قطاع غزة

السبت 12 سبتمبر 2026 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 10 شهداء و56 اصابة خلال 48 ساعة في قطاع غزة



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,783 شهيدا، و174,738 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 شهداء، إضافة إلى 56 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,369 شهيدا، والإصابات إلى 4,627، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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