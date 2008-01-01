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سلفيت: مستوطنون يعتدون على مواطن والاحتلال يصادر جرافة

السبت 12 سبتمبر 2026 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: مستوطنون يعتدون على مواطن والاحتلال يصادر جرافة



القدس المحتلة/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مركبة مواطن أثناء مرورها في منطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، فيما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة بديا غرب سلفيت، بحجة عملها في منطقة مصنفة "ج".

وأفاد مواطنون بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اعترضت المركبات المارة في شارع واد الشاعر، قبل أن تقوم بالاعتداء على مركبة المواطن حسين قدري، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها.

وأوضح ذات المصدر أن المستوطنين تعمدوا اعتراض المركبات والاعتداء عليها، وإطلاق النار في الهواء، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين في المنطقة، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم أثناء تنقلهم بين البلدات والقرى.

وفي بلدة بديا، أفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال صادرت جرافة أثناء عملها في استصلاح أراضٍ بمنطقة "البدوري"، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج"، يمنع العمل بها.

وأشار المواطنون إلى أن مصادرة الآليات أثناء أعمال استصلاح الأراضي تشكل عائقاً أمام أصحاب الأراضي في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، والاعتناء بها.

وتأتي هذه الاعتداءات والإجراءات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في محافظة سلفيت، بما يشمل الاعتداءات على المركبات والأراضي الزراعية ومصادرة المعدات والآليات العاملة فيها، والاعتقالات والاقتحامات.

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