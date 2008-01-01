ترامب: الحوثيون أبلغوا واشنطن بعدم رغبتهم في القتال.. ويتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن جماعة الحوثيين أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا ترغب في مواصلة القتال، كاشفاً عن وجود اتصالات جرت بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على خلفية التوترات المرتبطة بإيران وأمن الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية بالشرق الأوسط.

وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الرسائل التي وصلت إلى واشنطن من الحوثيين حملت مؤشرات على رغبة الجماعة في تجنب المزيد من المواجهات العسكرية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو الجهات التي شاركت فيها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. ويُنظر إلى المضيق باعتباره نقطة محورية في أي صراع إقليمي يتعلق بإيران أو أمن الطاقة العالمي، ما يجعل أي تطورات مرتبطة به محل متابعة دقيقة من قبل الأسواق والدول الكبرى.

كما أشار ترامب إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في تصريح أثار اهتمام المراقبين الذين يرون أن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران يرتبط بجملة من العوامل السياسية والعسكرية والدبلوماسية، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى التوازنات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة، حيث تشهد ملفات عديدة تداخلات معقدة تشمل أمن البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى الهجمات المتبادلة والضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بالنفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة.

ويرى متابعون أن الإشارة إلى وجود اتصالات بين الولايات المتحدة والحوثيين قد تعكس مساعي لخفض التصعيد أو اختبار فرص التفاهم بشأن بعض الملفات الأمنية، خصوصاً ما يتعلق بحركة الملاحة الدولية. كما أن الحديث عن احتمالات انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي يفتح الباب أمام تساؤلات حول المسارات السياسية المحتملة للأزمة خلال المرحلة المقبلة.

وتتابع الأوساط الدولية والإقليمية هذه التطورات بحذر، في ظل المخاوف من تأثير أي تصعيد عسكري على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. ويظل أمن الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام القوى الدولية لما يمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات، تبقى مآلات الصراع مرهونة بالتطورات السياسية والميدانية خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب دولي لأي مؤشرات قد تدفع نحو التهدئة أو نحو مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة.