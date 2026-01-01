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عشية رأس السنة العبرية.. موجات من المستوطنين تجتاح البلدة القديمة في القدس

السبت 12 سبتمبر 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشية رأس السنة العبرية.. موجات من المستوطنين تجتاح البلدة القديمة في القدس



القدس المحتلة/سما/

تدفق آلاف المستوطنين إلى البلدة القديمة في القدس، عشية ما تسمى رأس "السنة العبرية".

وحذرت محافظة القدس في وقت سابق، من أن الأيام المقبلة تستوجب أعلى درجات اليقظة، في ظل تتابع محطات موسم الأعياد، بدءًا من رأس السنة العبرية في 12 و13 أيلول، مرورًا بيوم الغفران في 21 أيلول، ثم عيد العرش من 26 أيلول حتى 2 تشرين الأول، وصولًا إلى ختمة التوراة/فرحة التوراة في 3 تشرين الأول.

وحذرت المحافظة من استغلال هذه المناسبات لتوسيع الاقتحامات، وفرض طقوس دينية جديدة، وتوسيع أوقات ومساحات وجود المقتحمين، والتضييق على المصلين والعاملين في الأوقاف، والمساس بأي من عناصر الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

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