تقرير صادم: أقمار صناعية صينية ساعدت إيران في ضرب قاعدة أمريكية بالأردن وقتل جنود.. وبكين ترد بالنفي

وكالات /سما/

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إيران استعانت بصور أقمار صناعية تجارية عالية الدقة مصدرها شركات صينية لتنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن خلال يوليو الماضي، في وقت نفت فيه بكين أي تورط لها في دعم العملية.

وبحسب الصحيفة، جاء الهجوم على القاعدة الأمريكية في 17 يوليو، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وفق البيانات الرسمية الصادرة عن واشنطن، التي اعتبرت الحادثة مؤشراً خطيراً على تنامي التعاون التقني بين طهران وشركات صينية تعمل في مجال التصوير الفضائي.

وأفادت وول ستريت جورنال بأن المسؤولين الأمريكيين يرون أن الصور الفضائية عالية الدقة وفرت لإيران معلومات استخبارية ساعدتها في تحديد أهداف داخل القاعدة بدقة أكبر، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية سابقاً إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية المتهمة بتزويد طهران بهذه الخدمات.

في المقابل، رفضت الصين الاتهامات الأمريكية، مؤكدة عدم وجود أي دور للحكومة الصينية في تزويد إيران بمعلومات استخبارية، ودعت واشنطن إلى تقديم أدلة تدعم مزاعمها، معتبرة أن بعض الأطراف تحاول الزج ببكين في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة والصين لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال سبتمبر الجاري، وسط حرص الجانبين على تجنب تصعيد جديد قد يؤثر على العلاقات الثنائية.

ورغم المخاوف التي أبدتها أوساط أمنية أمريكية بشأن استخدام التكنولوجيا الصينية في دعم القدرات العسكرية الإيرانية، حرص مسؤولون أمريكيون على التقليل علناً من تأثير هذه المساعدات على مجريات الصراع، مؤكدين أنها لم تكن عاملاً حاسماً في تغيير موازين المواجهة.

وذكرت الصحيفة أن إيران نشرت عقب الهجوم صوراً عالية الدقة أظهرت أضراراً في مواقع متعددة داخل القاعدة الجوية الأردنية، فيما أظهر تحليل لصور أقمار صناعية تجارية متاحة للعامة تعرض أكثر من 20 منشأة داخل القاعدة لأضرار متفاوتة جراء القصف.

وتسلط القضية الضوء على تصاعد المنافسة التكنولوجية والاستخبارية بين واشنطن وبكين، وعلى المخاوف الأمريكية المتزايدة من استخدام تقنيات الفضاء التجارية في النزاعات العسكرية وتوفير معلومات قد تؤثر على أمن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.