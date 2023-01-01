  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في غزة وقصف مدفعي اسرائيلي في كل مناطق القطاع ..

السبت 12 سبتمبر 2026 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غزة وقصف مدفعي اسرائيلي في كل مناطق القطاع ..



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ339 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطنين اثنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن جهاد سميح محمود إسماعيل (33 عامًا) شهيدا واصيب 12 مواطنا بقصف قرب مخيم الصمود بمواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما استشهاد المواطن محمد شمالي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأصيب مواطنان بإطلاق الرصاص صوب المواطنين ببيت لاهيا شمال القطاع.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة والمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1359 شهيدا، إضافة إلى 4571 مصابا، وإجمالي حالات الانتشال:831 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73670 شهيدا، 174682مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

بعد تسريبات هآرتس ..استطلاع يهز إسرائيل: الليكود يتراجع إلى أدنى مستوى وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو.

"دحلان في عين العاصفة.. لاجئ من حمامة يهز حسابات نتنياهو ويشعل معركة الانتخابات الإسرائيلية"

لن نعود للعمل ..إيران تضرب مركز الأسطول الخامس وواشنطن تقر بخسائر كبيرة

تطور خطير في البحر الأحمر.. مسؤول يمني يتحدث عن سيطرة حوثية كاملة على باب المندب

تصعيد خطير.. روسيا تهدد بتحويل ليتوانيا إلى هدف نووي مباشر

استدراج محكم ونهاية دامية.. 13 رصاصة تودي بحياة رجل أعمال من الطيبة

اكسيوس الاميركي : ترامب رفض طلب بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين

الأخبار الرئيسية

السعودية: خط أنابيب شرق-غرب استهدف بمسيرات قادمة من العراق ونحتفظ بحق الرد لإعطاء بغداد فرصة لمنع الاعتداءات

استعداداً لسيناريوهات مفاجئة..الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبا عسكريا مفاجئا في الضفة الغربية

بعد تدمير أنفاق علي الطاهر.. كاتس: إسرائيل ماضية في توجيه ضربات لحزب الله

IMG_6744

مطاردة انتهت عند منتصف الليل.. إسرائيل تصطاد قائد القسام في خان يونس بعد سنوات من الملاحقة والنجاة

تطور خطير في البحر الأحمر.. مسؤول يمني يتحدث عن سيطرة حوثية كاملة على باب المندب