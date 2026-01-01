إصابات واعتقالات واقتحامات.. تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

القدس المحتلة/سما/

تواصلت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث سُجلت إصابات خلال اعتداءات نفذها مستوطنون، إلى جانب إصدار أوامر إخلاء لمنازل وشن حملات اعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية.

فجر السبت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بمحتوياتها، دون أن تُسجل أي حالات اعتقال، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع داخل المخيم، قبل أن تتوجه إلى شارع المطار في كفر عقب، ثم تنسحب باتجاه مدينة البيرة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي شمال شرق رام الله، أُصيب مواطنان من قرية المغير بكسور ورضوض إثر تعرضهما لاعتداء من قبل مستوطنين على طريق المعرجات الرابط بين رام الله وأريحا. كما أطلق مستوطنون النار باتجاه مواطنين في مزرعة شرقي القرية خلال محاولتهم التصدي لهجوم استهدف مزرعة دواجن.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة شلالات العوجا شمال أريحا.

وفي محافظة جنين، أقدم مستوطنون على رفع علم الاحتلال فوق منزل قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من بلدة دير أبو ضعيف شرق المدينة، يعود للمواطن فراس محمد لافي عليات، وذلك بعد أربعة أيام من تسلمه إخطارًا بهدم المنزل.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، منازل المواطنين في منطقتي الظهرة وسهل الحارة التحتا، وقامت بسرقة عدد من رؤوس الماشية.

كما اقتحم عشرات المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفخوا في البوق قرب قبور المسلمين، بحماية شرطة الاحتلال، عشية ما يُعرف بـ"رأس السنة العبرية". وواصل المستوطنون كذلك اعتداءاتهم على بئر المياه التابعة لتجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس المحتلة.

وفي إطار الإجراءات التي تستهدف السكان الفلسطينيين، أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين في الجهة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، يعودان للمواطنين باسل إبراهيم عبد الكريم داوود وزكريا داوود، ومنحت أصحاب المنزلين مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسلام بهاء ظاهر وابن شقيقه أيمن ظاهر بعد مداهمة منزليهما في بلدة باقة الشرقية، كما اعتقلت الشاب محمد نمر الغول عقب اقتحام محل تجاري في شارع المقاطعة بالحي الشرقي للمدينة.

وفي حادثة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة في مدينة البيرة، ما أدى إلى انقلابها، دون ورود تفاصيل إضافية حول الإصابات.