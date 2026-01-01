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السعودية: خط أنابيب شرق-غرب استهدف بمسيرات قادمة من العراق ونحتفظ بحق الرد لإعطاء بغداد فرصة لمنع الاعتداءات

السبت 12 سبتمبر 2026 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: خط أنابيب شرق-غرب استهدف بمسيرات قادمة من العراق ونحتفظ بحق الرد لإعطاء بغداد فرصة لمنع الاعتداءات



الرياض /وكالات /

كشفت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تم بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار مادية.
وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة السعودية “بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها”.
وأوضحت أنه “بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي (علي فالح الزيدي) بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية”.

وشددت على أن السعودية تؤكد بأنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشأتها ومواطنيها والمقيمين فيها”.

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