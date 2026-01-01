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شهيدان بخروقات اسرائيل لوقف إطلاق النار والفلسطينيون يشيعون قائد القسام بخان يونس

الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بخروقات اسرائيل لوقف إطلاق النار والفلسطينيون يشيعون قائد القسام بخان يونس



غزة /سما/

استشهد مواطنان احدهما متأثر بجراحه واصيب 12 اخرين اليوم الجمعة في خان يونس جنوب قطاع غزة وبمدينة غزة.
واستشهد المواطن جهاد سميح محمود إسماعيل (٣٣ عامًا) شهيد واصيب ١٢ مواطن بقصف قرب مخيم الصمود بمواصي خان يونس جنوب القطاع.
كما اصيب مواطن بالرصاص في المواصي بإطلاق نار من الرافعات الاسرائيلية.
كما استشهاد المواطن محمد شمالي متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة.
وكان تسعة مواطنين استشهدوا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وفي سياق متصل شيع الفلسطينون بمسيرة حاشدة جثمان قلئد القسام بخان يونس محمد اليازوري الذي اغتالته اسرائيل الليل الماضي.

ووادي الفلسطينون الصلاة على الجثمان في مشفى ناصر قبل الانطلاق لمقبرة الشهداء.

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