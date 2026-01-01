لن نعود للعمل ..إيران تضرب مركز الأسطول الخامس وواشنطن تقر بخسائر كبيرة

وكالات /سما/

كشف القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، هونغ كاو، عن تعرض إحدى أهم المنشآت البحرية الأمريكية في البحرين لأضرار كبيرة نتيجة الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن حجم الدمار الذي لحق بالقاعدة كان واسعاً خلال فترة النزاع.

وفي مقابلة مع صحيفة ذا إيبوك تايمز، قال كاو إن منشأة الدعم البحري الأمريكية في البحرين (NASB)، التي تستضيف مقر القوات البحرية الأمريكية التابعة للقيادة المركزية ومقر الأسطول الخامس، تعرضت لدمار كبير جراء الهجمات الإيرانية. وأضاف أن البحرية الأمريكية تقيّم حالياً خياراتها بشأن مستقبل المنشأة، بما في ذلك إمكانية إعادة تأهيلها أو إصلاحها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مختص لدراسة هذا الملف.

من جانبه، أوضح رئيس العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال داريل كودل، في أواخر أغسطس، أن عودة القوات البحرية إلى القاعدة لن تكون في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن عملية استعادة المعدات والممتلكات الشخصية للبحارة ستستغرق وقتاً. وقال في هذا السياق: "لن نعود إلى هناك قريباً، وأود أن أكون واضحاً تماماً بشأن ذلك".

وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت القاعدة لسلسلة من الهجمات الإيرانية المكثفة، في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير. وكانت منشأة الدعم البحري في البحرين تمثل مركزاً لوجستياً رئيسياً للبحرية الأمريكية في المنطقة، ما جعلها هدفاً استراتيجياً بارزاً ضمن الرد الإيراني.