  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذير أممي من استمرار تشريد الفلسطينيين من الضفة الغربية

الجمعة 11 سبتمبر 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أممي من استمرار تشريد الفلسطينيين من الضفة الغربية



نيويورك /سما/

حذر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من زيادة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، الليلة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت، الثلاثاء الماضي، 20 منزلاً ومبان أخرى بما فيها خزان مياه وألواح طاقة شمسية في مجتمعين رعويين فلسطينيين في المنطقة.

وأشار حق إلى هدم مجتمع ثالث يوم الأربعاء الماضي، أدت إلى تشريد ما يقرب من 60 شخصا نصفهم من الأطفال وأثرت على 30 آخرين ما زالوا باقين في المنطقة لهذا الموسم، لافتا إلى أن الكثير من الممتلكات المدمرة، قد شُيدت بدعم من المانحين.

ويقطن في مسافر يطا حوالي 1200 فلسطيني في 13 مجتمعا، يتعرضون جميعا للضغوط كي يغادروا المنطقة.

وذكر مكتب (الأوتشا)، أن هذه الضغوط تزداد بتصاعد عنف المستعمرين على هذه المجتمعات بعد إقامة بؤر استعمارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه وبأنحاء الضفة الغربية، شُرد 1500 فلسطيني خلال العام الحالي، بسبب عمليات الهدم، كما شُرد أكثر من 2600 شخص بسبب عنف المستعمرين وما يرتبط بذلك من قيود.

الأكثر قراءة اليوم

سيطرة الحوثيين على المخا.. هل تتغير معادلة باب المندب؟

أعين خفية بين الأنقاض.. أجهزة تجسس إسرائيلية تمهد لعمليات الاغتيال في غزة

ساعات حاسمة في الشرق الأوسط..نتنياهو يكشف عن ضربات قادمة ضد المحور الإيراني

رسالة سعودية نارية إلى طهران عبر باكستان: أوقفوا الحوثيين قبل انفجار المنطقة

الفاسدون الكبار ..فاتورة نتنياهو وزوجته تثير جدلا .. شعر ومكياج بـ 2 مليون شيكل

مع اقتراب الانتخابات.. كلينتون توجه ضربة سياسية لنتنياهو وتدعو لعزله أمريكياً

الجزائر تقطع العلاقات.. والإمارات تتمسك بالدبلوماسية

الأخبار الرئيسية

بعد تسريبات هآرتس ..استطلاع يهز إسرائيل: الليكود يتراجع إلى أدنى مستوى وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو.

اكسيوس الاميركي : ترامب رفض طلب بن سلمان بشن ضربات على الحوثيين

ترامب يعترف: الحرب على إيران استغرقت أكثر مما توقعت..ومؤتمر الجمهوريين يصفه بانه مبعوث الله ..

ساعات حاسمة في الشرق الأوسط..نتنياهو يكشف عن ضربات قادمة ضد المحور الإيراني

IMG_6736

إسرائيل تعلن استكمال "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان وتكشف عن تدمير بنية تحتية استراتيجية لحزب الله