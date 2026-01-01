تحذير أممي من استمرار تشريد الفلسطينيين من الضفة الغربية

نيويورك /سما/

حذر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من زيادة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، الليلة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت، الثلاثاء الماضي، 20 منزلاً ومبان أخرى بما فيها خزان مياه وألواح طاقة شمسية في مجتمعين رعويين فلسطينيين في المنطقة.

وأشار حق إلى هدم مجتمع ثالث يوم الأربعاء الماضي، أدت إلى تشريد ما يقرب من 60 شخصا نصفهم من الأطفال وأثرت على 30 آخرين ما زالوا باقين في المنطقة لهذا الموسم، لافتا إلى أن الكثير من الممتلكات المدمرة، قد شُيدت بدعم من المانحين.

ويقطن في مسافر يطا حوالي 1200 فلسطيني في 13 مجتمعا، يتعرضون جميعا للضغوط كي يغادروا المنطقة.

وذكر مكتب (الأوتشا)، أن هذه الضغوط تزداد بتصاعد عنف المستعمرين على هذه المجتمعات بعد إقامة بؤر استعمارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه وبأنحاء الضفة الغربية، شُرد 1500 فلسطيني خلال العام الحالي، بسبب عمليات الهدم، كما شُرد أكثر من 2600 شخص بسبب عنف المستعمرين وما يرتبط بذلك من قيود.