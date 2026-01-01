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الطقس: أجواء حارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق

الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وخطر اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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