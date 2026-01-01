صدمة للاقتصاد العالمي : النفط يشتعل مع اتساع رقعة التوترات وبرنت يتجاوز 109 دولارات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الجمعة، متجهة لتسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو، في ظل تزايد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة نتيجة تصاعد الهجمات على ممرات الشحن الحيوية في الشرق الأوسط.

وأظهرت التداولات ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 109.12 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 95 سنتًا، أو نحو 1%، ليصل إلى 103.45 دولار للبرميل، بعدما قفز المؤشران بأكثر من 6% خلال جلسة الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، سجلت أسعار النفط مكاسب تقارب 13%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يوليو.

وتزايدت المخاوف في أسواق الطاقة عقب سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ميناء المخا اليمني، ما يضيف ضغوطًا جديدة على حركة الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز نتيجة تصاعد الهجمات على ناقلات النفط خلال الأيام الأخيرة.

ويرى محللون أن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة السعودية تمثل تصعيدًا يتجاوز حدود المواجهة المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، ما يعزز المخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على أمن الإمدادات واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال استهداف منشأة "جبل الفأس" الإيرانية الواقعة بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن الحرب قد تستمر حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وقال محلل الأسواق في شركة "آي جي"، توني سيكامور، إن اتساع نطاق الصراع واستعداد إيران لإطالة أمد المواجهة قد يدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى إعادة اختبار مستوياته القياسية المسجلة في مارس عند 119.48 دولار للبرميل.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت إيران أنها استهدفت عشر سفن قرب مضيق هرمز الأربعاء، وذلك بعد أيام من تعرض خمس ناقلات نفط إيرانية لضربات أمريكية. كما أكد الحرس الثوري الإيراني عزمه تصعيد الرد على أي هجمات جديدة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث تجاوز متوسط سعر الديزل على مستوى البلاد حاجز 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مدفوعًا بتراجع الإمدادات العالمية نتيجة الحرب والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

في المقابل، خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 380 ألف برميل يوميًا، في خامس مراجعة هبوطية متتالية، بينما أظهر مسح لـ"رويترز" تراجع إنتاج المنظمة بنحو 640 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي.