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أولمرت يؤيد تقرير "هآرتس": تحذير إماراتي سبق هجوم 7 أكتوبر

الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يؤيد تقرير "هآرتس": تحذير إماراتي سبق هجوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن اعتقاده بصحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، والذي تحدث عن تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرًا مباشرًا من رئيس دولة الإمارات بشأن هجوم محتمل لحركة حماس قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وقال أولمرت إن لديه "أسبابًا قوية" تدفعه للاعتقاد بأن المعلومات الواردة في التقرير دقيقة وصحيحة بالكامل، لكنه امتنع في الوقت الحالي عن كشف تفاصيل المصادر أو المعطيات التي يستند إليها، مشيرًا إلى أنه قد يقدّمها في المستقبل إذا طُرحت القضية أمام القضاء.

وتأتي تصريحات أولمرت في وقت يواصل فيه نتنياهو نفي ما ورد في التقرير بشكل قاطع، واصفًا ما نشرته "هآرتس" بأنه "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وأعاد هذا السجال فتح باب الجدل داخل إسرائيل بشأن الإخفاقات الاستخبارية والأمنية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر، ولا سيما ما يتعلق بالتحذيرات والمعلومات التي قيل إنها وصلت إلى الجهات الرسمية قبل وقوع الهجوم وكيفية التعامل معها.

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