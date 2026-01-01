استدراج محكم ونهاية دامية.. 13 رصاصة تودي بحياة رجل أعمال من الطيبة

الطيبة /سما/

قُتل رائد حاج يحيى، رجل أعمال يبلغ من العمر 50 عامًا من طيبة، رميا بالرصاص داخل سيارته في المدينة.

وعُثر عليه بجوار سيارته التي بدت وكأنها مُثقبة بالرصاص. حاولت الإسعاف الإسرائيلي إنعاشه، لكن أُعلن عن وفاته في النهاية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن ضباط مركز شرطة طيبة فتحوا تحقيقًا بعد وقت قصير من تلقيهم بلاغًا عن إطلاق نار على سيارة تقل رجلاً في الخمسينيات من عمره.

وتشير التقارير الإعلامية الأولية إلى أن الجناة استدرجوا الضحية إلى مكان الحادث. وعندما ترجل من سيارته، أطلقوا عليه 13 رصاصة من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى مقتله قرب منزله.