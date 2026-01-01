  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

استدراج محكم ونهاية دامية.. 13 رصاصة تودي بحياة رجل أعمال من الطيبة

الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استدراج محكم ونهاية دامية.. 13 رصاصة تودي بحياة رجل أعمال من الطيبة



الطيبة /سما/

قُتل رائد حاج يحيى، رجل أعمال يبلغ من العمر 50 عامًا من طيبة، رميا بالرصاص داخل سيارته في المدينة.

وعُثر عليه بجوار سيارته التي بدت وكأنها مُثقبة بالرصاص. حاولت الإسعاف الإسرائيلي إنعاشه، لكن أُعلن عن وفاته في النهاية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن ضباط مركز شرطة طيبة فتحوا تحقيقًا بعد وقت قصير من تلقيهم بلاغًا عن إطلاق نار على سيارة تقل رجلاً في الخمسينيات من عمره.

وتشير التقارير الإعلامية الأولية إلى أن الجناة استدرجوا الضحية إلى مكان الحادث. وعندما ترجل من سيارته، أطلقوا عليه 13 رصاصة من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى مقتله قرب منزله.

الأكثر قراءة اليوم

سيطرة الحوثيين على المخا.. هل تتغير معادلة باب المندب؟

أعين خفية بين الأنقاض.. أجهزة تجسس إسرائيلية تمهد لعمليات الاغتيال في غزة

ساعات حاسمة في الشرق الأوسط..نتنياهو يكشف عن ضربات قادمة ضد المحور الإيراني

رسالة سعودية نارية إلى طهران عبر باكستان: أوقفوا الحوثيين قبل انفجار المنطقة

الفاسدون الكبار ..فاتورة نتنياهو وزوجته تثير جدلا .. شعر ومكياج بـ 2 مليون شيكل

غالانت يكشف : نتنياهو اجرى مكالمات هامة مع مسؤولين امريكيين وأخفاها عني

الجزائر تقطع العلاقات.. والإمارات تتمسك بالدبلوماسية

الأخبار الرئيسية

بعد تسريبات هآرتس ..استطلاع يهز إسرائيل: الليكود يتراجع إلى أدنى مستوى وآيزنكوت يتفوق على نتنياهو.

ترامب يعترف: الحرب على إيران استغرقت أكثر مما توقعت..ومؤتمر الجمهوريين يصفه بانه مبعوث الله ..

ساعات حاسمة في الشرق الأوسط..نتنياهو يكشف عن ضربات قادمة ضد المحور الإيراني

IMG_6736

إسرائيل تعلن استكمال "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان وتكشف عن تدمير بنية تحتية استراتيجية لحزب الله

IMG_6733

الرئيس عباس: الانتخابات ليست مجرد استحقاق إجرائي بل هي معركة سياسية وديمقراطية