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أربعة شهداء بقصف الاحتلال شمال وجنوب خان يونس

الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة شهداء بقصف الاحتلال شمال وجنوب خان يونس



غزة /سما/

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء امس الخميس، بقصف الاحتلال شمال وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بوصول شهيد واحد، وعدة إصابات في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مركبة شمال مدينة خان يونس.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهفت مجموعة من المواطنين في منطقة القبة بمواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 5 آخرين.

كما أعلنت مصادر طبية، باستشهاد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها صباح اليوم بقصف الاحتلال مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس.

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