ترامب يعترف: الحرب على إيران استغرقت أكثر مما توقعت..ومؤتمر الجمهوريين يصفه بانه مبعوث الله ..

وكالات /سما/

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار موقف واشنطن الرافض لامتلاك طهران أسلحة نووية.

وخلال كلمته مساء أمس في مدينة دالاس بولاية تكساس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، قال ترامب: "لقد أنشأنا أقوى جيش في العالم. واضطررنا إلى استخدامه لفترة أطول مما توقعت، لكن لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مضيفًا: "نحن نسيطر على المضيق، وأُطلق عليه اسم مضيق ترامب".

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يربط الخليج العربي ببحر عمان والمحيط الهندي، وتعبره في الظروف الطبيعية نحو 20% من صادرات النفط العالمية. إلا أن حركة الملاحة فيه شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب، نتيجة تصاعد التهديدات العسكرية والمخاوف من استهداف السفن التجارية.

ومنذ أشهر، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حضورها العسكري والأمني في المضيق بهدف حماية الملاحة البحرية وضمان عبور السفن التجارية. وفي هذا الإطار، أطلقت إدارة ترامب في مايو الماضي عملية أطلقت عليها اسم "مشروع الحرية"، لتأمين مرافقة السفن العالقة وحماية خطوط النقل البحري، في خطوة زادت من احتمالات المواجهة المباشرة مع إيران.

في المقابل، تواصل طهران رفض الاعتراف بأي سيطرة أمريكية على المضيق، الذي أصبح إحدى أبرز نقاط التوتر بين البلدين، وسط تداعيات مباشرة على التجارة العالمية وأسواق الطاقة وأمن الملاحة في منطقة الخليج.

وفي سياق متصل، شهد المؤتمر الجمهوري في دالاس عرض مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، إذ قدم ترامب باعتباره شخصية "أرسلها الله"، وسط أجواء طغت عليها الخطابات الدينية والدعوات المؤيدة للرئيس الأمريكي.

وخلال اليوم الأول للمؤتمر، رُفعت أدعية من أجل صحة ترامب، بينما تمجّد المشاركون المسيح. وفي اليوم الثاني، عُرض فيديو خلال إحدى فترات الاستراحة زعم أن "الله أرسل ترامب إلى الأرض"، مستعرضًا دوره في قيادة البلاد ومواجهة خصومه السياسيين.

وجاء في الفيديو أن الله "وهب الأمريكيين ترامب" ليكون حارسًا للأمة، معتبرًا أنه الرجل القادر على إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، والعمل بلا توقف، ومواجهة ما وصفه بـ"الماركسيين" وخصوم الولايات المتحدة.

كما صوّر المقطع ترامب على أنه شخصية تمتلك القوة لمواجهة ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" والتصدي للمنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن التصدي لوسائل الإعلام التي وصفها الفيديو بأنها مضللة.

وتخللت العرض هتافات من الحضور رددوا خلالها عبارة: "وهكذا خلق الله ترامب"، في مشهد يعكس حجم التأييد الذي يحظى به داخل أوساط الحزب الجمهوري.

وفي ختام المؤتمر، صرح ترامب بأن عدم المشاركة في انتخابات الكونغرس الأمريكي قد يقود أصحابها إلى "الجحيم"، في دعوة مباشرة لأنصاره للتوجه إلى صناديق الاقتراع.