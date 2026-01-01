جائزة الأميرة صيتة تكرّم 30 فائزًا وتفتح باب الترشح لدورتها الـ 14

وكالات /سما/

الرياض/سما- أقامت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي حفلها السنوي مساء الأحد بالرياض، كرّمت خلاله 30 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2026، تقديرًا لمبادراتهم وإسهاماتهم النوعية في خدمة المجتمع والعمل الإنساني. أقيم الحفل برعاية المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وحضره الأمير سعود بن فهد بن عبدالله عضو مجلس أمناء الجائزة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، إضافة إلى عدد من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من قادة المجتمع والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

استعرض الحفل مسيرة ست جوائز اجتماعية هي: المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون، وامتنان، وما تمثله من أدوات فعّالة في تحفيز الأفراد والمؤسسات على ابتكار مبادرات ذات أثر مستدام. قدّم الحضور عرضًا مرئيًا توضيحيًا عن دور هذه الجوائز في تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي المستدام وإسهامها في دعم النسيج الوطني عبر مبادرات نوعية ومبتكرة.

ألقى الأمير سعود بن فهد بن عبدالله كلمة هنّأ فيها الفائزين على ما قدموه للمجتمع من عطاء ومبادرات نوعية. وأكد أن الجوائز تمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من جعل خدمة المجتمع نهجًا ثابتًا في مسيرته، ودليلًا على ما توليه المملكة من عناية خاصة لدعم المبادرات الرائدة التي تعزز جودة الحياة وترسّخ قيم التعاون والتكافل. وأضاف أن هذه الجوائز جاءت ثمرة جهد مؤسسي منظّم يحرص على وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، ويقيس أثر المبادرات لضمان استدامتها، بما يعزز مكانة الوطن في ريادة العمل الاجتماعي.

بدوره، أكد الدكتور فهد بن حمد المغلوث الأمين العام للجائزة أن قيمة الإنجازات لا تقاس بعددها بقدر ما تقاس بعمق أثرها في المجتمع. وقال: "ليس أجمل من وطن يصنع الإنجاز، إلا وطن يحتفي بصُنّاعه، ويكرّم من جعلوا من العطاء رسالة، ومن المسؤولية الاجتماعية نهجًا، ومن خدمة الإنسان شرفًا". وشدّد على أن الاحتفاء بصنّاع الإنجاز يعكس ثقافة وطنية جعلت من العطاء قيمة، ومن المبادرة مسؤولية، ومن الأثر معيارًا للتميز، في وطن جعل الإنسان محور التنمية وأعظم ثرواته.

أعلن المغلوث في ختام كلمته عن فتح باب الترشح للجائزة الكبرى في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026 تحت عنوان "تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني"، وفتح باب الترشح لجائزتي المواطنة المسؤولة في دورتها السادسة وبرنامج صيتاثون في دورته الرابعة.

في جائزة "امتنان" فاز إحسان صالح طيب في فرع "وقار"، وصالح بن عبدالله السيد في فرع "رِفعة". أما جائزة "تحفيز" بدورتها الرابعة فذهبت إلى هيئة تطوير منطقة عسير عن مبادرة "أجاويد".

في جائزة "تنسيق" بدورتها الخامسة فازت مدارس علم وبناء الأهلية عن المجال التعليمي، وجمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الإعاقة عن المجال الخيري. وفي جائزة "أم الجود" بدورتها السابعة فاز الدكتور هاني طلال الجهني في مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية.

في فئة جائزة "المواطنة المسؤولة" بدورتها الخامسة للمرحلة الثانوية، احتل فهد الدوسري من ثانوية الفيصلية للموهوبين المركز الأول عن مبادرة "السوار الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة"، وحلّ ثانيًا سلمان الرويلي من ثانوية السلام النموذجية الأهلية عن مبادرة "Social-steps"، وثالثًا درر خالد من ثانوية الأندلس التعليمية عن مبادرة "اختراع في مجال الهندسة الطبية".

في المرحلة المتوسطة حازت دان الوقداني من متوسطة التعلم الذكي الأهلية على المركز الأول عن مبادرة "خطوة أمل"، وحلّت ثانيًا تولين العنزي من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بعرعر عن مبادرة "رشد"، وثالثًا ورد الشمردل من مدارس رياض الصالحين الأهلية عن مبادرة "مهارات تصميم الجرافيك".

في المرحلة الابتدائية فازت همس السليم من مدارس رؤية المستقبل الأهلية بالمركز الأول عن مبادرة "قارئ الشفاه الذكي"، وحلّت ثانيًا رنيم الفويرس من ابتدائية رؤية المستقبل الدولية عن مبادرة "رحلة ألوان مستدامة لحماية بيئتنا"، وثالثًا لينا الشريف من الابتدائية الثالثة والعشرين بمكة المكرمة عن مبادرة "تعزيز حب التعلم والابتكار".

في برنامج "صيتاثون" الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية بدورته الثالثة، حقق فريق جامعة حائل المركز الأول عن مبادرة "غرس نيشن"، وجاء فريق جامعة الملك خالد ثانيًا عن مبادرة "الصوت يلون المكان"، فيما احتل فريق جامعة طيبة المركز الثالث عن مبادرة "إلهام".

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