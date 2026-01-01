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ضابط احتياط إسرائيلي كبير ينتقد نتنياهو: حماس لا تزال واقفة على قدميها

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط احتياط إسرائيلي كبير ينتقد نتنياهو: حماس لا تزال واقفة على قدميها



وجّه العميد في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عوفر وينتر انتقادًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية التقارير المتعلقة بالتوجيهات الجديدة والاستعدادات للانتخابات المقبلة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وينتر قوله إن التركيز لا ينبغي أن يكون فقط على المخاوف المتعلقة بالجمهور الإسرائيلي، مشددًا على أن التحديات الأمنية والسياسية لا تزال قائمة.

وقال وينتر، بحسب «معاريف»: «بدلًا من القلق على شعب إسرائيل، من الأفضل القلق من أن حماس لا تزال واقفة على قدميها، وأن الإعلام الإسرائيلي لا يعمل، وأن الشمال لا يتعافى».

وتأتي تصريحات وينتر في وقت يستمر فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن نتائج الحرب على قطاع غزة، ومدى قدرة الحكومة والجيش الإسرائيلي على تحقيق أهدافهما المعلنة، إلى جانب استمرار الانتقادات المتعلقة بأوضاع الجبهة الشمالية.

وتكشف تصريحات المسؤول العسكري السابق عن استمرار حالة الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن إدارة الحرب ونتائجها، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية والانتخابية.

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