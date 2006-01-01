الشباب يضم ماتياس والبرازيلي يصل بإعارة من الأهلي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً ضمه للاعب البرازيلي ريكاردو ماتياس (مواليد 2006) بصيغة إعارة موسمية، قادماً من فريق الأهلي، في تطور على صعيد تشكيلة الفريق في الساعات الأخيرة من فترة التسجيل الصيفية.

ماتياس الذي أمضى موسمه السابق مع الأهلي خاض 6 مباريات فقط موزعة على 87 دقيقة لعب، حقق خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يتمكن من التسجيل. وتوزعت مشاركاته بين 3 لقاءات في دوري روشن السعودي و3 مواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يأتي الانتقال في محاولة من الأهلي تمنح المهاجم فرصة أكثر للحصول على دقائق لعب منتظمة، بينما يعمل الأهلي على استثمار قائمته بكفاءة أفضل. خبرة ماتياس قبل وصوله السعودية تشمل مساراً مميزاً في الدوري البرازيلي، حيث تدرج عبر فئات إنترناسيونال قبل صعوده للفريق الأول في مطلع 2025، وشارك في 35 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وأضاف تمريرة واحدة.

على الصعيد الدولي، حقق ماتياس نجاحاً مع منتخب البرازيل للشباب بفوزه ببطولة أميركا الجنوبية في فبراير الماضي، بعد تغلب البرازيل على الأرجنتين في النهائي، وواصل تمثيله للفئات السنية البرازيلية.

وتزامنت صفقة ماتياس مع تحركات أخرى للشباب في السوق الصيفية، حيث ضم اللاعب عبد الله هوساوي بإعارة موسمية من نادي النجمة. لعب هوساوي في الموسم السابق 26 مباراة مع النجمة بإجمالي 2012 دقيقة لعب.

كما أتمّ الشباب تعاقده الدائم مع المهاجم مراد خضري القادم من نادي الوحدة برابطة عقدية تمتد عامين.

وفي جانب المغادرين، وافق الشباب على إعارة مبارك الراجح لنادي النجمة حتى نهاية الموسم، وأنهى ارتباطه بهشام آل دبيس بعد توقيع مخالصة مالية.

جاءت كل هذه التحركات في اليوم الأخير من فترة التسجيل الصيفية، التي تُغلق في 6 أيلول/سبتمبر، حيث تتسابق الأندية السعودية لحسم قوائمها قبل انتهاء النافذة الانتقالية.

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