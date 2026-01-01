الحوثيون يحذرون تركيا وباكستان: التدخل إلى جانب السعودية سيكلفكم ثمنًا باهظً

صنعاء /وكالات /

حذّر القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي، تركيا وباكستان من التدخل في المواجهة إلى جانب السعودية، على خلفية اتفاق الدفاع الذي أُبرم بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن البخيتي قوله إن الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا لا يتجاوز كونه تحالفًا «رمزيًا»، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن أي تدخل تركي أو باكستاني إلى جانب الرياض سيؤدي إلى دفع «ثمن باهظ».

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، وسط مخاوف من انتقال المواجهة من نطاقها الحالي إلى صراع إقليمي أوسع.