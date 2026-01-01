ألونسو يعترف بألم الخسارة أمام آرسنال في الديربي اللندني

وكالات /سما/

لندن/سما- خسر فريق تشيلسي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام جاره اللدود آرسنال، بعدما أدار الفريق الأحمر النتيجة من تأخر إلى انتصار 2-1 في الديربي اللندني، الأحد.

انطلق تشيلسي بقوة عبر هدف مبكر لمورغان روجرز في الدقيقة الثانية، لكن آرسنال رد الفعل بسرعة عندما عادل كاي هافرتز النتيجة في الدقيقة 25، ثم أضاف قائد الفريق مارتين أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة 50.

بهذا الفوز، حقق آرسنال العلامة الكاملة في مسيرته بـ 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني برصيد متساوٍ مع مانشستر سيتي المتصدر لكن بفارق الأهداف. في المقابل، توقف رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع.

أدلى المدرب الإسباني تشابي ألونسو بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، وصرح قائلًا: «الخسارة مؤلمة. إنها مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالتقلبات. أتيحت لنا فرص لهز الشباك، خاصة في الشوط الأول. لا أحد يرضى بالخسارة».

وأوضح ألونسو، في موسمه الأول مع النادي الأزرق، أنه رغم تقديم لاعبوه محاولات جدية، إلا أن فترة ضغط من آرسنال بعد الهدف الأول أثرت على تركيز فريقه. وقال: «بعد تسجيلنا الهدف، اضطررنا للدفاع بشكل مفرط لمدة 15-20 دقيقة، وكنا نعاني بعض الشيء لاستعادة السيطرة. ثم تحسنت الأمور قليلاً».

وأشاد الإسباني بروح الفريق رغم الخسارة، مؤكدًا أن هذه ليست نهاية المشوار. وقال: «تعلمت الكثير عن اللعبة، وعن أنفسنا، وعن أدائنا، وعن بداياتنا. اللاعبون لديهم هذه الروح، وهذه الرغبة في تقديم أداء أفضل مباراة تلو الأخرى. حتى الآن أنا سعيد. نريد الفوز بالمباريات، هذا هو هدفنا الأسمى».

اعترف ألونسو بأن فريقه يعاني من غياب بعض اللاعبين المصابين، وعزا بعض النقاط التكتيكية في أداء تشيلسي إلى هذه الحالات. كما أشار إلى الحاجة لتحسين تعامل الفريق مع الكرات الثابتة والزوايا.

بدأ تشيلسي موسمه بفوز 3-2 على فولهام في الجولة الأولى، ثم انتصر 4-3 على برايتون في الجولة الثانية، قبل أن تجيء هذه الخسارة الأولى أمام آرسنال.

اقرأ أيضًا: