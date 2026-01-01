إنفانتينو يؤكد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي في مارس 2027

وكالات /سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيسه جياني إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه في الجمعية العمومية المقررة في 18 مارس/آذار 2027 بمدينة الرباط المغربية.

وصرح متحدث باسم الفيفا بأن إنفانتينو أعلن في أبريل/نيسان عن نيته الترشح لإعادة انتخابه، مؤكداً أن الموقف لم يتغير. وأضاف البيان: "بالطبع، لم يتغير شيء، السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه".

يشغل إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، منصب رئيس الفيفا منذ عام 2016 خلفاً لسيب بلاتر. وتنص لوائح الاتحاد الدولي على ألا يتولى الرئيس المنصب لأكثر من أربع ولايات، مما يعني أن إعادة انتخابه ستبقيه في الرئاسة حتى عام 2031.

ويأتي التأكيد الرسمي لترشح إنفانتينو في ظل أزمة متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية خطة اقترحها لبيع حصص في مسابقات الفيفا بما فيها كأس العالم لمستثمرين خارجيين. وأثارت الخطة انتقادات واسعة، ما دفع إنفانتينو إلى التراجع عنها.

هدد يويفا بمقاطعة جميع بطولات فيفا احتجاجاً على الخطة، واتهم الفيفا بشن "حملة تشويه" ضده وضد قيادته هذا الأسبوع. كما قدم يويفا طلباً قانونياً في الولايات المتحدة يطالب بالكشف عن أدلة ووثائق من الفيفا، محذراً من احتمال تقديم شكوى جنائية في سويسرا.

وحتى الآن، لم يعلن أي مرشح آخر رسمياً ترشحه للانتخابات. يجب على المرشحين تقديم أوراق ترشحهم بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وهو الموعد النهائي لإغلاق باب الترشيحات.

يحتاج أي مرشح للفوز بدعم ما لا يقل عن 106 اتحادات من أصل 211 اتحاداً عضواً في الفيفا. وينظر البعض إلى فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، كخيار جدي قد يواجه إنفانتينو.

سحبت اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا دعمها لإنفانتينو علناً منذ الكشف عن خطته، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الاتحاد الدولي وخططه المستقبلية.

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