سيطرة الحوثيين على المخا.. هل تتغير معادلة باب المندب؟

خاص سما -

أعاد تأكيد سيطرة جماعة الحوثي على مدينة وميناء المخا غرب اليمن خلط الأوراق في واحدة من أكثر الجبهات حساسية في البلاد، إذ لا تقتصر أهمية الحدث على المكاسب الميدانية، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية تتعلق بالملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر ومستقبل موازين القوى في الساحل الغربي اليمني. وتشير التقارير إلى أن قوات الحوثيين وصلت إلى ميناء المخا بعد تقدمها في مناطق جنوب الحديدة والساحل الغربي، ما يمثل تحولاً مهماً في خريطة السيطرة بالممرات البحرية القريبة من باب المندب.

موقع يتجاوز حجمه الجغرافي

تكمن أهمية المخا في موقعها الجغرافي أكثر من حجمها الاقتصادي. فالمدينة تقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر على مسافة قريبة من مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية ونقل الطاقة بين آسيا وأوروبا.

ولهذا السبب، فإن أي تغيير في السيطرة على المخا يُنظر إليه على أنه تطور يتجاوز الساحة اليمنية ليحمل أبعاداً إقليمية ودولية، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة.

مكسب عسكري للحوثيين

عسكرياً، يمنح التقدم نحو المخا الحوثيين موطئ قدم متقدماً على الساحل الغربي ويقربهم من خطوط الإمداد التي تربط المناطق الجنوبية والغربية. كما يتيح لهم توسيع دائرة الضغط على القوات المناهضة لهم التي كانت تتخذ من المخا إحدى أهم قواعدها العسكرية واللوجستية.

ويرى مراقبون أن أهمية المخا لا ترتبط فقط بالميناء نفسه، وإنما بكونها مفتاحاً للتحكم في جزء واسع من الساحل الغربي، وهو ما يفسر المعارك المتكررة حولها خلال سنوات الحرب اليمنية.

ضربة للحكومة اليمنية

بالنسبة للحكومة اليمنية، تمثل المخا أحد أهم المنافذ البحرية الواقعة خارج سيطرة الحوثيين. وقد جرى خلال السنوات الأخيرة العمل على تطوير الميناء ليصبح بديلاً لوجستياً واقتصادياً يساعد في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وتخفيف الاعتماد على موانئ أخرى.

ومن شأن خسارة هذا المنفذ أو تعطيل دوره أن يضعف الخيارات الاقتصادية المتاحة للسلطات المعترف بها دولياً، ويزيد من الضغوط على حركة التجارة والإمدادات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

هل يعني ذلك السيطرة على باب المندب؟

رغم الأهمية الكبيرة للتطور، فإن السيطرة على المخا لا تعني تلقائياً السيطرة الكاملة على باب المندب. فالمضيق تحيط به اعتبارات عسكرية ودولية معقدة، كما أن أمنه يرتبط بحضور قوى إقليمية ودولية متعددة. إلا أن امتلاك موقع متقدم قريب من المضيق يمنح الحوثيين قدرة أكبر على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالممر البحري ورفع مستوى التهديد المحتمل للملاحة إذا تصاعدت المواجهة.

ما بعد المخا

إذا ثبتت السيطرة الحوثية واستقرت ميدانياً، فإن اليمن يدخل مرحلة جديدة من الصراع على الساحل الغربي. فالمعركة لن تكون فقط على الأرض، بل على الموانئ وخطوط التجارة والممرات البحرية. كما قد يدفع التطور أطرافاً إقليمية ودولية إلى إعادة تقييم ترتيبات الأمن البحري في البحر الأحمر، خصوصاً أن المخا تُعد واحدة من أقرب النقاط اليمنية إلى باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس.

وبذلك، فإن الحدث لا يمثل مجرد تقدم ميداني للحوثيين، بل قد يكون نقطة تحول استراتيجية في الحرب اليمنية، نظراً لما يحمله من تداعيات على التوازنات العسكرية والاقتصادية وأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.