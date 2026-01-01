رودجرز: القادسية لا يخشى الأهلي رغم قوته وسنسعى لنتيجة إيجابية

وكالات /سما/

الرياض/سما- صرّح مدرب فريق القادسية بريندان رودجرز بأن المباراة المقبلة ضد الأهلي ستشكل اختبارًا قويًا لفريقه، لكنه أعرب عن ثقته بقدرات لاعبيه وعدم خشيته من أي منافس، خاصة وأن القادسية حقق فوزًا سابقًا على الأهلي في نهاية الموسم الماضي.

قال رودجرز في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المباراة إن فريقه يمتلك أسماءً على مستوى فني رفيع من اللاعبين المحليين والأجانب، وأن المنافسة في الدوري شرسة والمباريات تتسم بالصعوبة، مؤكدًا أن القادسية يسعى لإحداث متاعب للمنافسين.

وردًا على سؤال عن احتمالية تكرار سيناريو مباراة الاتحاد حيث سيطرت القادسية لكن خسرت، قال رودجرز: «في مباراة الاتحاد قدمنا مستويًا عاليًا وأداءً جميلًا من أفضل ما قدمناه، وتقدمنا عدة مرات نحو المرمى لكن نقصنا التوفيق، وأنا راضٍ عن عطاء اللاعبين رغم عدم رضائي عن النتيجة. أمام الأهلي لن نتوانى عن أي جهد، وسندفع بكل إمكانياتنا لاستغلال الفرص وتحقيق نتيجة إيجابية».

وفيما يتعلق بالهداف إيفان توني، أوضح رودجرز أنه يعرف هذا اللاعب جيدًا وحركاته الخطرة، وأن فريقه سيعتمد على تنظيم دفاعي محكم لزيادة الضغط عليه وعلى فريقه والحد من خطورته.

وتحدث رودجرز عن اللاعب المغربي سفيان الكرواني الذي انضم للقادسية في الصيف الماضي لكن انتقل لاحقًا إلى نادي بنفيكا البرتغالي دون أن يلعب مباراة رسمية، موضحًا أن الفريق اعتمد في البداية على تشكيلة 4-3-3 تتطلب ظهيرًا أيسرًا بمواصفات الكرواني، لكن الصعوبات في تغيير نظام الفريق دفعت الطاقم الفني للسماح له بالرحيل عن النادي ليلتحق بفريق كبير.

وأعرب رودجرز عن إعجابه بالعطاءات التي يقدمها اللاعبون السعوديون، بخاصة مصعب الجوير الذي أثنى على تطوره وإبداعه وتوافقه مع النهج الفني الذي يفضله الفريق، حيث حقق القادسية أفضل نتائجه منذ تولى رودجرز المقاعد الدراجة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

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