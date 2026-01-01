أنتونيلي يحقق فوزًا تاريخيًا على أرضه في جائزة إيطاليا الكبرى

وكالات /سما/

مونزا/سما- حقق سائق فريق مرسيدس كيمي أنتونيلي انتصارًا تاريخيًا على أرضه أمام جماهيره في سباق جائزة إيطاليا الكبرى بفئة الفورمولا واحد، متمكنًا من الوصول إلى خط النهاية في المركز الأول على حلبة مونزا الأحد رغم انطلاقه من المركز 19.

أكمل البطل الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا السباق في 53 لفة بزمن إجمالي 1:51:41.480 ساعة، متقدمًا بـ 3.857 ثواني على زميله البريطاني جورج راسل الذي احتل المركز الثاني، وبفارق 14.718 ثانية عن سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الثالث.

يمثل هذا الفوز السابع لأنتونيلي خلال موسم 2026، وأول انتصار له على ارض موطنه الإيطالية منذ انضمامه للفئة الأولى قبل عامين. وبهذا الفوز، عزز صدارته في ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 267 نقطة، متفوقًا على راسل الذي جمع 201 نقطة بفارق 66 نقطة.

بات أنتونيلي أول سائق إيطالي يحقق انتصارًا على حلبة مونزا منذ لودوفيكو سكارفيروتي الذي فاز هناك عام 1966، ما يضع الإيطالي الشاب في مصاف الأسطورات المحلية.

احتل سائقا فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، الحامل الحالي لتاج بطل العالم، والأسترالي أوسكار بياستري المركزين الرابع والخامس على التوالي. فيما حقق لويس هاميلتون، سباع مرات بطل العالم وسائق فيراري، المركز السادس.

شهد السباق حادثة درامية في اللفة الثالثة عندما فقد سائق موناكو شارل لوكلير من فريق فيراري السيطرة على سيارته عند منعطف بارابوليكا، فانحرف مباشرة نحو الحصى واصطدم بحواجز الإطارات. أسفرت الحادثة عن رفع العلم الأحمر وتوقف السباق. كان لوكلير قد فاز في مونزا مرتين سابقًا.

كان راسل متصدرًا للسباق وقت إيقافه بعد تجاوزه سائق فريق ألبين الفرنسي بيار غاسلي، الذي حقق مفاجأة كبيرة في الجولة التأهيلية بتحقيقه المركز الأول، وانتهى السباق في المركز السابع.

بدأت رحلة أنتونيلي من موقع متأخر جدًا بسبب تجاوز فريقه الحد المسموح به في تغييرات وحدة الطاقة. إلا أنه أظهر أداءً استثنائيًا بتقدمه سريعًا إلى المركز 12 قبل استئناف السباق، ثم واصل صعوده المذهل عبر الحقل.

في اللفة 18 تمكن الإيطالي من التصدر للمرة الأولى، فبدأ صراع شرس مع راسل. استفاد أنتونيلي من دخول سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 29، حيث استطاع تغيير الإطارات مجانًا والعودة للحلبة بإطارات متوسطة جديدة، بينما بقي راسل على إطاراته الصلبة.

تراجع تقدم راسل السريع البالغ 15 ثانية بسرعة ملحوظة. حاول البريطاني تجاوز زميله في اللفة 49 لكن محاولته باءت بالفشل، ما مكّن أنتونيلي من تجاوزه في اللفة التالية والحفاظ على هدوئه خلال اللفات الثلاث الأخيرة ليسيطر على الفوز.

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