غالانت يكشف : نتنياهو اجرى مكالمات هامة مع مسؤولين امريكيين وأخفاها عني

القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، عن وجود اتصالات جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين من دون أن يكون على اطلاع عليها بصفته وزيراً للجيش آنذاك.

وقال غالانت إنه تعلم خلال الحرب "أكثر من عشر مرات" بوجود محادثات بين نتنياهو والإدارة الأميركية لم يُبلّغ بها مسبقاً، موضحاً أن مسؤولين أميركيين كانوا يتواصلون معه ويبلغونه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث معهم بشأن قضايا معينة، في حين لم يكن على علم بمضمون تلك الاتصالات.

وأضاف: "كنت أمثل الموقف الإسرائيلي بأفضل صورة، ومع ذلك لم أكن مطلعاً على تلك المكالمات"، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما إذا كان هذا الأسلوب في إدارة الاتصالات صحيحاً أم خاطئاً.

وفي حديثه عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال غالانت إنه أنهى تقدير الموقف الأمني الخاص به قرابة الساعة الثامنة صباحاً، وأصدر فوراً سلسلة من التعليمات شملت تجنيد كل ما يلزم من قوات، والتعامل مع الحدث باعتباره حرباً مفتوحة، إضافة إلى تحريك دبابات باتجاه الحدود الشمالية اعتقاداً منه بأن حزب الله قد ينضم إلى المعركة.

وأشار إلى أنه خاطب الجمهور عند الساعة التاسعة صباحاً مؤكداً أن إسرائيل ستنهي الحرب وستنتصر فيها.

وعند سؤاله عن موعد حديثه مع نتنياهو في ذلك اليوم، قال غالانت إنه لا يتذكر التوقيت بدقة، مرجحاً أن يكون الاتصال جرى قرابة الساعة العاشرة صباحاً أو قبلها بدقائق. وأضاف أن مكتب نتنياهو يؤكد وجود محادثة سابقة بينهما، لكنه لا يتذكر حدوثها، معتبراً أن هذه المكالمة ليست ذات أهمية كبيرة في سياق الأحداث.

كما تطرق غالانت إلى جدول أعمال نتنياهو يوم السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن الرواية الرسمية تفيد بأن رئيس الوزراء أُيقظ عند الساعة 6:30 صباحاً، ووصل إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه" في تل أبيب عند الساعة العاشرة صباحاً.

وتأتي تصريحات غالانت في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن طريقة إدارة المستويين السياسي والعسكري للأحداث التي رافقت هجوم السابع من أكتوبر والقرارات التي اتُّخذت خلال الساعات الأولى من ذلك اليوم.