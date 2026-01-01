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اعتدى على فلسطيني من ذوي الإعاقة.. المحكمة تفرج عن مستوطن إسرائيلي

الخميس 10 سبتمبر 2026 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتدى على فلسطيني من ذوي الإعاقة.. المحكمة تفرج عن مستوطن إسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مستوطن تتضمن سلسلة من الاعتداءات وأعمال التخريب والقيادة دون رخصة، بينها اعتداء على فلسطيني مبتور الساق باستخدام عكازين، في حادثة وثقتها كاميرات ونُشرت عبر الإنترنت.

وبحسب لائحة الاتهام، اقترب المستوطن من الفلسطيني وهو يحمل قضيبا حديديا، وهدده قبل أن يدفع عكازه ويعتدي عليه جسديا، كما اقترب من أفراد عائلته، بينهم أطفال، بطريقة تهديدية.

وتضمنت القضية أيضاً اتهامات باستخدام مركبة دون إذن، والقيادة دون رخصة وتأمين، والتهديد وإتلاف الممتلكات.

وأوقف القاصر في 22 آب/أغسطس، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً ويُوضع رهن الإقامة الجبرية. وطالبت النيابة باستمرار إبعاده عن الضفة الغربية ووضعه تحت إشراف ومراقبة، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

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