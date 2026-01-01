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الكويت تمنح 8700 فلسطيني مهلة ثلاثة شهور.. "من وثيقة إلى جواز"

الخميس 10 سبتمبر 2026 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تمنح 8700 فلسطيني مهلة ثلاثة شهور.. "من وثيقة إلى جواز"



غزة / سما /

بدأت الكويت إجراءات نقل إقامات نحو 8700 فلسطيني من حملة وثائق السفر الفلسطينية إلى جوازات السفر الفلسطينية.

 
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن الإدارة العامة لشؤون الإقامة حددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال عملية نقل الإقامة، فيما أكد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب أن السفارة تتابع الإجراءات مع الجهات الكويتية المختصة، وتستعد للتعامل مع أعداد المراجعين المتوقع توافدهم خلال الفترة المقبلة.
 
وبحسب الصحيفة، وصلت إشعارات للمعنيين عبر تطبيق "سهل" الحكومي تدعوهم إلى مراجعة سفارة دولة فلسطين لاستخراج الجواز، تمهيداً لنقل وتجديد إقاماتهم عليه.
 
وأوضح السفير طهبوب أن السفارة خاطبت وزارة الداخلية في رام الله لتسريع إصدار جوازات السفر للفلسطينيين المقيمين في الكويت، نظراً إلى ارتباط إصدارها بإجراءات الإقامة والسفر، مشيراً إلى أن السفارة تعمل في الوقت نفسه على توفير التسهيلات اللازمة للمراجعين، وفقا لما نقلت عنه "الراي".
 
وأضاف أن العمل يجري على مشروع يتيح طباعة جوازات السفر الفلسطينية داخل السفارة في الكويت، بما قد يختصر مدة إصدار الجواز إلى أسبوع واحد كحد أقصى.
 
ويأتي الإجراء في إطار متطلبات تنظيم الإقامة في الكويت، إذ تنص الخدمات الرسمية المتعلقة بعدد من أنواع الإقامات على تقديم جواز السفر الأصلي ضمن مستندات الإصدار أو التجديد، فيما لا تزال أعداد من الفلسطينيين تعتمد على وثيقة سفر فلسطينية صادرة من مصر، أو سوريا، أو لبنان، دون جواز سفر.

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